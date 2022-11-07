Общество

Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области за месяц снизилась на 1122 рубля

Общество 07.11.2022 08:25
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07.11.2022 08:25



Новые данные о среднемесячной номинальной начисленной зарплате опубликовал Росстат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, в августе 2022 года средняя зарплата в регионе составила 40893 рубля. В июле она была выше – 42015 рублей. Разница составила 1122 рубля. 

Среди регионов ЮФО по-прежнему антилидером по размеру средней зарплаты является Калмыкия с показателем 34480 рублей. Больше всего средняя зарплата в Краснодарском крае – 47232 рубля. В Астраханской области она чуть меньше – 47210 рублей. 

Интересно, что по данным компании Super.Job для счастья волгоградцам нужно в месяц 174 тысячи рублей. 

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