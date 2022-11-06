Общество

От фастфуда к поражению почек: волгоградцам рассказали, чем опасна знакомая всем специя

Общество 06.11.2022 16:14
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06.11.2022 16:14


Мы привыкли употреблять эту специю, не обращая внимание на последствия. Она добавляется практически в каждое блюдо, а самое высокое содержание ее, как правило — в фастфуде и полуфабрикатах. Действительно ли соль так необходима человеку или ее по праву называют «белой смертью»? 

Заведующая отделением терапии Филиала НМИЦ ТИО имени академика В. И. Шумакова в Волжском Кристина Тайлер уверена, что даже когда мы говорим о здоровом питании, стоит помнить, что совсем без соли в рационе обходиться не стоит.

— Основу поваренной соли составляет хлорид натрия. Он принимает активное участие в пищеварении, способствует усвоению углеводов, разжижает кровь и лимфу, способствует образованию красных кровяных сердец и выводит углекислый газ, — рассказывает ИА «Высота 102» специалист. — Кроме того соль оказывает, пусть и небольшой, антибактериальный и антиоксидантный эффект.

Но употребление соли в количествах, которые превышают потребность организма, вредит не только сердцу, но и почкам, уточняет врач. 

— Не все знают или задумываются, что в огромном количестве продуктов, которые мы приобретаем в магазинах, уже содержится соль: колбасы, сыры, выпечка, соусы, паштеты. А если говорить о готовых блюдах, то самое высокое содержание соли и других добавок, как правило, в фастфуде, — говорит Кристина Тайлер. 

Медик приводит пример 40-летнего мужчины, обратившегося в медучреждение в прошлом году. 

— При обследовании оказалось, что у него серьезные отклонения от нормы в результатах анализов, и повышенное давление, — рассказывает доктор. — Оказалось, что проблема плохого самочувствия зародилась всего несколько лет назад. Наш пациент сменил работу и успевал питаться в основном лишь перекусами и фастфудом. Мужчина стал сильно досаливать пищу, не соблюдал водный баланс.

В результате, по словам врача, у пациента были диагностированы ожирение, начальные стадии гипертонической болезни, и вследствие этого нефропатия (поражение почек).

— Нам удалось помочь этому мужчине, подобрав лечение и оптимальную диету. Спустя полгода вес ушел, артериальное давление снизилось, самочувствие пришло в норму, — утверждает специалист. 

Тем не менее медик считает, что разумнее всего не провоцировать осложнения, чем потом их лечить. 

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