В Волгоградской области новая неделя начнется с ночных заморозков. Ближе к выходным на Волгоград обрушится штормовой ветер.

— Завтра, 7 ноября, в регионе установится облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется, — рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском гидрометцентре. — В ночные и утренние часы возможен туман. Днем ветер юго-восточного направления 6-11 м/с. Ночью по области +1...-4 °С, днем +2...+7 °С.

Во вторник, 8 ноября, по области также без существенных осадков и туман. Ветер юго-восточный с порывами до 6-11 м/с. Ночью за окном +1...-4 °С, после обеда воздух прогреется до +2...+7 °С.

В Волгограде в первый рабочий день новой недели без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Ночью столбики термометров покажут около 0...-2 °С, днем +3...+5 °С.

— Во вторник, 8 ноября, в городе на Волге осадков не ожидается. В ночные и утренние часы туман, — добавили специалисты. — Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +3...+5 °С.

По информации сервиса Gismeteo, к концу новой недели в Волгограде ожидается штормовой ветер западного направления с порывами до 18-20 м/с. Самым теплым днем окажется суббота — температура днем составит +9 °С.

Сегодня в Волгограде облачно с прояснениями и без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Днем в городе-герое +3...+5 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»