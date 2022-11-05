Под Волгоградом улицу Свободы спасают от затопления битыми кирпичами



















Жители хутора Плотников-2 Михайловского городского округа Волгоградской области просили чиновников обсыпать щебнем затапливаемую в сезон дождей улицу Свободы. Но у властей для хуторян нашелся лишь битый кирпич. Однако, как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, ситуацию такая «помощь» не спасла.





- Нашу улицу Свободы топит каждый сезон, - говорят хуторяне. – Когда вода встает всклянь, все переливается в наши дворы. Мы уже не первый год пытаемся сами спасать наши дворы от затопления. Однажды пришлось даже засыпать дорогу битым шифером. Но лужи на улице только с каждым годом становятся больше.













Не помог и «ремонт» дороги с помощью битого кирпича, который подвезли в хутор нынешней осенью и щедро закидали в лужи.





- Спасибо за такую заботу, - иронизируют жители. – Неужели даже щебня для нашего хутора не нашлось?





Местные жители считают, что проблему вечных потопов на улице Свободы можно решить, отремонтировав ливневку. По их словам, трубу, через которую сходила вода, затянуло грязью.





При этом, как утверждают хуторяне, людям обещали отремонтировать многострадальную дорогу еще до 10 июля 2022 года. Вот и дождались.







Фото местных жителей: после и до "ремонта" - найдите разницу







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