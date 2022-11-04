Общество

В поселке под Волгоградом власти нашлепали дорогу

Общество 04.11.2022 20:04
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04.11.2022 20:04





Асфальтную крошку прямо в лужи насыпали дорожники в переулке Цветочный в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, они долго бились за нормальную дорогу, а получили черный островок посреди луж, непролазной грязи и глины.



- Приехал комитет благоустройства, бросил в лужи два шлепка асфальтной крошки и на этом всё. Жителям улицы, которые тонут в грязи и ломают здесь бамперы машин, легче не стало, - рассказала информагентству местная жительница Анастасия.
Жители бывшего переулка Колхозный, который несколько лет назад был переименован в Цветочный, в поселке Краснооктябрьский с 2019 года просят власти сделать им дорогу. Как полагается, пишут везде письма, обращаются за помощью к депутатам. Людям обещают, но нормальной дороги как не было, так и нет.



В марте 2020 года им пришел ответ из управления поселками администрации Волжского. Чиновники пообещали сформировать список поселковых улиц, в том числе включить в него переулок Цветочный, для отсыпки инертными материалами. Соседние улицы в поселке давно отремонтировали, а здесь по-прежнему не дорога, а направление.
После многочисленных жалоб местных жителей переулок Цветочный попытались облагородить, но получилось все как-то по-колхозному. 



- Проблема так и не решена, луж полно. Повсюду грязь, пройти по улице просто нет возможности, - констатирует Анастасия. 
Жители запечатлели на видео труды дорожников и прислали запись в редакцию. Уже после этого, как утверждают авторы видео, на улице сделали еще пару таких «шлепков» асфальтной крошки в лужи. 
Жители надеются, что власти увидят проблему и все же решат ее, как и обещали.
Фото и видео жителей переулка Цветочный

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