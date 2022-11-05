Дева, Диора, Сергий и Гавриил: новорожденных волгоградцев называют редкими именами

Фото перинатального центра №2 VK
Общество 05.11.2022 14:39
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05.11.2022 14:39
Фото перинатального центра №2 VK
Жители Волгоградской области продолжают называть своих новорожденных малышей редкими именами, хотя и распространенные имена в почете у новоиспеченных родителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете юстиции Волгоградской области, так, в октябре 2022 года регистрировались мальчики с такими редкими и имеющими древнее происхождение именами, как Гавриил, Клим, Елизар, Сергий, Соломон, Ульян, Устин.
Девочек тоже называли необычно - Дева, Алмаз, Дания, Диора, Иветта, Лукерья, Любава, Муза.
В то же время в октябре самыми распространенными именами у мальчиков стали: Артём, Максим, Михаил, Александр, Иван и Матвей. Девочек часто называли следующими именами: София, Ева, Анна, Виктория, Варвара и Мария.
Фото перинатального центра №2 VK
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