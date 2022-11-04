







Православные отмечают сегодня День Казанской иконы Божией Матери – одного из самых почитаемых образов Богородицы. Сотни волгоградцев прошли сегодня крестным ходом по центру города – от Александро-Невского собора до фонтана «Искусство» на Центральной набережной, где прочитали молитву о восстановлении мира.













Священнослужители пронесли крестным ходом Казанскую икону Божией Матери, которую накануне привезли в Волгоград из Ярославля.





















- Народу – тьма, очень много, - рассказала ИА «Высота 102» одна из участниц крестного хода Наталья. – Я рада, что так много людей пришло поклониться Царице Небесной, нашей заступнице, и помолиться о мире.













Как это было – в фоторепортаже ИА «Высота 102».





















































На время проведения крестного хода движение в центре Волгограда было перекрыто.









Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»



