Общество 04.11.2022 13:42
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04.11.2022 13:42
Православные отмечают сегодня День Казанской иконы Божией Матери – одного из самых почитаемых образов Богородицы. Сотни волгоградцев прошли сегодня крестным ходом по центру города – от Александро-Невского собора до фонтана «Искусство» на Центральной набережной, где прочитали молитву о восстановлении мира.
Священнослужители пронесли крестным ходом Казанскую икону Божией Матери, которую накануне привезли в Волгоград из Ярославля.
- Народу – тьма, очень много, - рассказала ИА «Высота 102» одна из участниц крестного хода Наталья. – Я рада, что так много людей пришло поклониться Царице Небесной, нашей заступнице, и помолиться о мире.
Как это было – в фоторепортаже ИА «Высота 102».
На время проведения крестного хода движение в центре Волгограда было перекрыто.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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