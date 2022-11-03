Губернатор Бочаров передал Кузбассу капсулу с землей Мамаева кургана

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 3 ноября передал на вечное хранение жителям Кузбасса капсулу с землей легендарного Мамаева кургана. Церемония состоялась на торжественном открытии Мемориального комплекса «Героям-сибирякам» и памятника Воину-освободителю. Сегодня в Кемеровской области официально стартовали всероссийские мероприятия в честь 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

– Символично, что мемориальный комплекс открывается накануне Дня народного единства и в дни подготовки к празднованию 80-летия победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, которое мы будет отмечать 2 февраля 2023 года, – отметил в выступлении Андрей Бочаров. – Воины-сибиряки, труженики тыла сибирских регионов внесли очень важный вклад в нашу общую Сталинградскую Победу. От имени жителей Волгоградской области, легендарного, непокоренного Сталинграда я поздравляю вас с открытием мемориального комплекса, посвящённого защитникам нашей Родины. Благодарю вас за сохранение исторической памяти и исторического наследия. И с большим уважением передаю на вечное хранение землю с главной высоты России Мамаева кургана героического Сталинграда, который защищали воины-сибиряки.

В Волгоградской области продолжается подготовка к 80-летию Сталинградской Победы: в рамках федерального и регионального планов реализуются мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов, патриотическое воспитание.

3 ноября губернаторы Волгоградской и Кемеровской областей подписали обновленное соглашение о сотрудничестве.