Площадь Павших борцов и улицу Чуйкова сделают пешеходными в Волгограде

В Волгограде в связи с предстоящими массовыми мероприятиями по случаю Дня народного единства 4 ноября пешеходными станут площадь Павших борцов и улица Чуйкова. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации города.

– Для обеспечения безопасности и комфорта граждан на ряде участков улично-дорожной сети в центре города вводится пешеходный режим, – заявили в мэрии. – Временные ограничения вводятся с 20.00 3 ноября до 13.00 4 ноября.

Улица Чуйкова будет перекрыта в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской. Площадь Павших борцов закроют для транспорта так же, как и прилегающие к ней участки улично-дорожной сети.

Напомним, что в Центральном районе на 4 ноября пройдет Крестный ход. Ранее сообщалось, что по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора шествие стартует в 10.00 от кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского.