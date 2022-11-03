Площадь Павших борцов и улицу Чуйкова сделают пешеходными в Волгограде

– Для обеспечения безопасности и комфорта граждан на ряде участков улично-дорожной сети в центре города вводится пешеходный режим, – заявили в мэрии. – Временные ограничения вводятся с 20.00 3 ноября до 13.00 4 ноября.
Улица Чуйкова будет перекрыта в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской. Площадь Павших борцов закроют для транспорта так же, как и прилегающие к ней участки улично-дорожной сети.
Напомним, что в Центральном районе на 4 ноября пройдет Крестный ход. Ранее сообщалось, что по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора шествие стартует в 10.00 от кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского.