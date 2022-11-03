«Машина заглохла — он въехал»: в Волгограде на оживленном перекрестке ДТП перекрыло полосу

В Центральном районе Волгограда у остановки «ЦПКиО» утром 3 ноября произошло ДТП с участием ВАЗ-2110 и иномарки Honda. Из-за аварии фактически оказалась перекрыта одна из полос дороги.





— Я поворачивал налево и заглох, а он в меня въехал. Теперь стоим, ждем ГАИ. Не знаю, как быстро они приедут, но дорогу мы перегородили, получается. Вон нас все объезжают, — показывает рукой в сторону трамвайных путей водитель ВАЗа.





У иномарки повреждена передняя фара и бампер. Со слов водителей, никто не пострадал. Водители, объезжающие место аварии, вынуждены брать чуть правее, перемещаясь в непосредственной близости от проходящих рядом трамваев.





Фото: читатели ИА «Высота 102»

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