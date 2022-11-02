Общество

РПН запретил волгоградцам пить воду после аварии на коллекторе

Общество 02.11.2022 19:20
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02.11.2022 19:20


Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупредило жителей Советского и Ворошиловского районов Волгограда об опасности воды, поступающей в их дома после аварии на коллекторе. Как сообщает ИА «Высота 102», на водоочистных сооружениях введен специальный режим из-за вероятности распространения кишечных инфекций. 

— Во избежание возникновения и распространения кишечных инфекционных заболеваний введен режим гиперхлорирования на водоочистных сооружениях как профилактическая мера, — пояснили информагентству в ведомстве. — В связи с этим поступающую к потребителям воду, следует использовать в технических целях. 

Специалисты уточнили, что для питьевых целей в период стабилизации ситуации подходит только бутилированная вода. Если вы набираете воду из автоцистерн, в обязательном порядке ее необходимо прокипятить. 

Ведомством организован постоянный лабораторный контроль качества воды в системе водоснабжения города-героя. Сообщается, что как только положение нормализуется, информацию о возможности использования воды в питьевых целях тут же доведут до волгоградцев. В регупралении четко заявили, что ситуация находится под контролем. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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