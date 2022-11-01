







За весь период отсутствия воды и тепла в Волгограде, начиная с момента аварии 28 октября, потребителям будет произведен перерасчёт. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения».

- В строгом соответствии с законодательством, компенсацию за непредоставленные коммунальные услуги жители получат уже в следующем расчётном периоде, - пояснили в ресурсоснабжающих организациях. - Волгоградские коммунальщики предпринимают все необходимые усилия для восстановления полного комфорта в домах и приносят извинения горожанам за временные неудобства.

Напомним, в результате аварии на канализационном коллекторе было принято решение об отключении водоснабжения и частично теплоснабжения потребителям Советского и Ворошиловского районов.

Поскольку приостановка в подаче ресурса произошла на стыке двух месяцев, данные о компенсации будут отражены в платежных документах за ноябрь. Жителям для получения перерасчета никуда обращаться не нужно. Для всех абонентов перерасчет будет произведен автоматически.

Напоминаем, что начисление платы происходит за расчетный период (месяц) исходя из показаний приборов учета, переданных до 26-го числа текущего месяца. На момент аварии начисления за октябрь 2022 года уже были произведены, поэтому все необходимые перерасчеты будут учтены при начислении платы за ноябрь 2022 года.

По вопросам начисления платы за ЖКУ потребители могут обратиться в справочную службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по телефону: 32-50-50, отправить запрос через личный кабинет на официальном сайте компании либо воспользоваться электронным почтовым ящиком orn@ivc34.ru.

Если управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией не будет выполнен перерасчет, достаточно обратиться с жалобой в жилищную инспекцию.



