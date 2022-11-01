«Дари еду»: нуждающиеся волгоградцы вновь получили вкусные подарки





Активисты благотворительного фонда «Дари еду» и представители волгоградской компании «Виво Маркет» уже в очередной раз посетили людей , которым нужна помощь и поддержка. Еще 50 семей областного центра получили от оператора питания большие коробки с продуктами. Смысл акции не только в раздаче еды, а во внимании и заботе, которые получили жители, больше всего в этом нуждающиеся.

В этот раз «курьером доставки» от компании был исполнительный директор «Виво Маркет» Роман Ковалёв.





-Мы ведь важное дело делаем, поэтому мне самому хотелось принять участие в акции. Это не единственный благотворительный проект, в котором мы участвуем. «Виво Маркет» на регулярной основе занимается благотворительностью, и пока у нас есть такая возможность, мы будем заниматься этим всегда, - сказал Роман Ковалев.





В коробках, предназначенных для подарков, – вкусная, любимая всеми школьниками Волгограда выпечка от «Виво Маркет», а также крупы, молоко, какао и прочие нужные на кухне продукты.





В каждом доме, где побывали волонтеры фонда «Дари еду» и «Виво Маркет», своя история, иногда очень грустная. Это и люди, прикованные к постели из-за болезни, и пенсионеры, которые сейчас находятся в сложной финансовой ситуации, и многодетные семьи. Кто-то удивляется приходу гостей, кто-то встречает настороженно, но провожают всегда с улыбкой и благодарностью.





По одному из адресов участники акции вручили три коробки вместо одной. Это многодетная семья, в которой пятеро детей, а отца семейства недавно не стало. Четверо сыновей многодетной мамы Снежаны Поповой уже почти все взрослые, а маленькой Анютке ещё нет и трёх.





-Знаете, когда пятеро детей и больше нет нашего папы, трудно временами приходится, – признаётся Снежана. – Спасибо за такую помощь! Ртов много, и бывает так, что до следующей зарплаты дотянуть нелегко. А тут целых три коробки вкусностей!





Напомним, что благотворительный проект «Дари еду» оказывает помощь продуктами питания людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Проект адресно помогает многодетным семьям, семьям, где воспитываются дети с инвалидностью, родителям-одиночкам, людям с инвалидностью, пенсионерам. Организаторы проекта устанавливают специальные боксы в торговых центрах и продуктовых супермаркетах, куда покупатели могут пожертвовать продукты. Собирают продукты длительного хранения в целой фабричной упаковке. Миссия проекта – развитие доступной и повседневной благотворительности.





Сейчас проект работает в 146 городах России, в том числе и в Волгограде, где установлены 480 боксов для сбора продуктов. За два года волгоградские участники проекта обеспечили необходимыми продуктами более 700 семей.





ООО «Виво Маркет» вместе с партнёрами ИП Долматов, ИП Соболев, ИП Поминчук, ООО ЛТК, ООО «Новая линия», МОФ «Арго» обеспечивает продуктами тех, кому они сейчас нужнее всего.