Легкоатлетический манеж в Волгограде преображается после пожара

Общество 31.10.2022 12:19
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31.10.2022 12:19
Реконструкция легкоатлетического манежа Волгоградской государственной академии физической культуры завершится в 2023 году. Об этом заявили сегодня, 31 октября, в пресс-службе Единого заказчика, который контролирует реализацию объекта.
Реконструкция этого спортивного объекта началась в 2021 году. В марте 2021-го в манеже, где велись строительные работы, произошел пожар. Выгорели помещения на площади 100 квадратных метров. Никто не пострадал. В настоящее время здесь проводятся работы по устройству легкоатлетической арены.
- Для создания оптимальных условий тренировочного процесса на легкоатлетической арене с трибунами на 850 мест в обновляемом манеже возведены стационарные виражи. Они являются частью круговых беговых дорожек. Также над спортивной ареной завершается монтаж системы водяного пожаротушения, - рассказали в пресс-службе компании.
На всех этажах здания строители возводят внутренние перегородки. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем. Также завершаются наружные работы по монтажу стеклянного и вентилируемого фасадов учебно-спортивного корпуса.
В середине ноября строители планируется приступить к укладке спортивного покрытия по всей площади манежа.
Отмечается, что на площадке учебно-спортивного корпуса будут проводиться соревнования регионального уровня по легкой атлетике, а также тренировочные занятия по разным видам спорта: от бокса до мини-футбола. После завершения реконструкции на объекте смогут тренироваться как студенты и преподаватели академии, так и жители Волгограда.
Напомним, знаменитыми выпускницами ВГАФКа, которые занимались в этом манеже, являются бегуньи – первая Олимпийская чемпионка Волгоградской области (1988г.) Ольга Бондаренко, чемпионка Олимпийских Игр (1992г.) Елена Романова, двукратная Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Елена Слесаренко, Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, серебряный призер Олимпийских игр Антонина Кривошапка.
Фото: официальная группа ВГАФК, ВК
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