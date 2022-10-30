В Волгограде из-за ЧС ограничили движение машин

В Ворошиловском районе Волгограда из-за коммунальной аварии в сквере Пахмутовой перекрывают движение для автомобилистов. Как сообщает ИА «Высота 102», точные сроки ограничений не указываются.

— На время проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации приостановлено движение автотранспорта на участках дорог по улице Калинина от улицы Рабоче-Крестьянской до улицы Циолковского и по улице Циолковского от улицы Калинина до улицы Ким, — заявляется в официальном Telegram-канале администрации Волгограда.

Губернатор Андрей Бочаров после посещения места крупнейшей за последние десятилетия коммунальной аварии поручил запустить канализационный коллектор по временной схеме до конца следующих суток.

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