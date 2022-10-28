Детфонд в Волгограде помогает прибывшим из ДНР и ЛНР россиянам

Волгоградское отделение Российского детского фонда сегодня, 28 октября, встретилось с жителями Донбасса, прибывшими в областной центр 23 октября. Семьям, а также одиноким людям, разместившимся в санатории «Ахтуба», вручили сертификаты номиналом 5000 рублей для покупки необходимых товаров.

На сегодня в санатории находятся 53 человека, 14 из которых – дети. Самому маленькому постояльцу всего 8 месяцев, а его родной сестре пять лет. Семья полным составом перебралась временно в Волгоград из Луганской народной республики. Самой пожилой женщине из Харьковской области 100 лет. Со всеми прибывшими пообщалась председатель регионального отделения Детфонда. Ирина Соловьева выразила им слова поддержки и передала от благотворительной организации подарочные сертификаты на покупку необходимых вещей, а также наборы полотенец, закупленных одним из крупных предприятий региона.

– В новых регионах нашей страны, а также на Украине, гуманитарная обстановка все еще продолжает оставаться тяжелой. Из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ во многих населенных пунктах есть перебои с подачей воды, света и тепла. Поэтому люди, особенно семьи с детьми, старики, инвалиды вынуждены уезжать в безопасные места, - говорит председатель Волгоградского отделения Детского фонда Ирина Соловьева. – Наше отделение фонда приняло решение оказать прибывшим семьям материальную помощь. Иначе и быть не может. Мы – единый народ и должны помогать друг другу. Жители нашей области, коллективы предприятий проявляют большую активность в этом вопросе. Все последние месяцы мы получаем очень много обращений, люди звонят и спрашивают, чем они могут помочь. Мы очень благодарны нашим гражданам за оказанную поддержку и высокое доверие к нашему фонду.

С конца февраля текущего года по решению руководства Волгоградской области региональное отделение Российского детского фонда работает на территории региона в статусе координатора по сбору благотворительного средств для граждан из ЛДНР и Украины. Эту работу благотворительная организация выполняет совместно с комитетом социальной защиты населения области.

С первых дней нахождения в Волгоградской области беженцев обеспечивали предметами первой необходимости. Кроме того, сотням человек были компенсированы затраты на получение документов для оформления гражданства России и устройства на работу в регионе. Дети из семей беженцев за счет Фонда отдохнули оздоровительных лагерях, расположенных на территории Волгоградской области.

Кроме того, Детфонд участвовал в сборе и отправке на Донбасс гуманитарных грузов, а к 1 сентября детей школьного возраста, проживающих в пунктах временного размещения в Волгограде, Волжском и Городищенском районе, обеспечили необходимыми принадлежностями.