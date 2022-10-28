Общество

Детфонд в Волгограде помогает прибывшим из ДНР и ЛНР россиянам

Общество 28.10.2022 20:06
0
28.10.2022 20:06

Волгоградское отделение Российского детского фонда сегодня, 28 октября, встретилось с жителями Донбасса, прибывшими в областной центр 23 октября. Семьям, а также одиноким людям, разместившимся в санатории «Ахтуба», вручили сертификаты номиналом 5000 рублей для покупки необходимых товаров. 

На сегодня в санатории находятся 53 человека, 14 из которых – дети. Самому маленькому постояльцу всего 8 месяцев, а его родной сестре пять лет. Семья полным составом перебралась временно в Волгоград из Луганской народной республики. Самой пожилой женщине из Харьковской области 100 лет. Со всеми прибывшими пообщалась председатель регионального отделения Детфонда. Ирина Соловьева выразила им слова поддержки и передала от благотворительной организации подарочные сертификаты на покупку необходимых вещей, а также наборы полотенец, закупленных одним из крупных предприятий региона.

В новых регионах нашей страны, а также на Украине, гуманитарная обстановка все еще продолжает оставаться тяжелой. Из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ во многих населенных пунктах есть перебои с подачей воды, света и тепла. Поэтому люди, особенно семьи с детьми, старики, инвалиды вынуждены уезжать в безопасные места, - говорит председатель Волгоградского отделения Детского фонда Ирина Соловьева. – Наше отделение фонда приняло решение оказать прибывшим семьям материальную помощь. Иначе и быть не может. Мы – единый народ и должны помогать друг другу. Жители нашей области, коллективы предприятий проявляют большую активность в этом вопросе. Все последние месяцы мы получаем очень много обращений, люди звонят и спрашивают, чем они могут помочь. Мы очень благодарны нашим гражданам за оказанную поддержку и высокое доверие к нашему фонду.

С конца февраля текущего года по решению руководства Волгоградской области региональное отделение Российского детского фонда работает на территории региона в статусе координатора по сбору благотворительного средств для граждан из ЛДНР и Украины.  Эту работу благотворительная организация выполняет совместно с комитетом социальной защиты населения области.

С первых дней нахождения в Волгоградской области беженцев обеспечивали предметами первой необходимости. Кроме того, сотням человек были компенсированы затраты на получение документов для оформления гражданства России и устройства на работу в регионе. Дети из семей беженцев за счет Фонда отдохнули оздоровительных лагерях, расположенных на территории Волгоградской области. 

Кроме того, Детфонд участвовал в сборе и отправке на Донбасс гуманитарных грузов, а к 1 сентября детей школьного возраста, проживающих в пунктах временного размещения в Волгограде, Волжском и Городищенском районе, обеспечили необходимыми принадлежностями. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.10.2022 21:41
Общество 28.10.2022 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2022 21:13
Общество 28.10.2022 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2022 19:15
Общество 28.10.2022 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2022 17:36
Общество 28.10.2022 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2022 17:24
Общество 28.10.2022 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2022 17:23
Общество 28.10.2022 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2022 13:13
Общество 28.10.2022 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2022 12:53
Общество 28.10.2022 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2022 12:37
Общество 28.10.2022 12:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.10.2022 10:33
Общество 28.10.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2022 19:17
Общество 27.10.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2022 15:25
Общество 27.10.2022 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2022 13:17
Общество 27.10.2022 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2022 12:38
Общество 27.10.2022 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2022 12:37
Общество 27.10.2022 12:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:41
Прокуратура начала проверку аварии на канализационном коллекторе в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:13
Власти Волгограда задумались над местами для парковокСмотреть фотографии
20:49
Росприроднадзор: стоки из аварийного коллектора в Волгограде утекли в ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:43
ДжейПи Нил в Волгограде: «Я очень люблю Россию и хотел бы здесь жить»Смотреть фотографии
20:06
Детфонд в Волгограде помогает прибывшим из ДНР и ЛНР россиянамСмотреть фотографии
19:35
СК разыскивает пропавшего 5 сентября волгоградца с шаткой походкойСмотреть фотографии
19:15
Жителей двух районов Волгограда обеспечивают питьевой водой: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Шойгу: рассылка повесток в России остановлена, но военкоматы продолжат работуСмотреть фотографии
18:08
Волгоградская пара покусилась на флаг РФ и разбила кучу стекла из-за водкиСмотреть фотографии
17:36
Концессии: в Волгограде организован подвоз воды на время устранения аварии на коллектореСмотреть фотографии
17:24
КамАЗы с одеждой и снаряжением для мобилизованных отправились из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:23
Шойгу доложил Путину об окончании частичной мобилизации в РФСмотреть фотографии
17:13
Играть против друзей: капитан и тренер сборной по регби провели предматчевую пресс-конференцию в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде мобилизованные устроили массовую драку, двое в больницеСмотреть фотографии
17:02
Видео: серия массовых ДТП из-за тумана сковала трассу Саратов-ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Россельхозбанк приглашает на работу клиентских менеджеров и операционистовСмотреть фотографии
16:20
«Я просто заикаюсь»: сотрудник завода прославил соседнее государство и получил штраф 50 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:15
«Сроки сложно спрогнозировать»: в Волгограде устраняют аварию, оставившую без воды два районаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
«До состава оставалось 10 метров»: в Волгограде поезд сбил насмерть 18-летнего парняСмотреть фотографии
13:45
Пострадавшего при взрыве на заводе волгоградца выписали из реанимацииСмотреть фотографии
13:13
Волгоградцев ждет сокращенная рабочая неделяСмотреть фотографии
13:01
Подростка арестовали за угрозы зарезать директора школы под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:53
«Я патриот, я так воспитан»: в Волгограде простились с мобилизованным Сергеем ГорбуновымСмотреть фотографии
12:37
В ФНС рассказали о налоговых льготах для мобилизованных волгоградцевСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом водитель Renault несколько метров тащил инспектора по земле: видеоСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде мужчине разбили голову из-за криков во двореСмотреть фотографии
11:46
Лесничий в Волгоградской области оказался черным лесорубомСмотреть фотографии
11:05
Под Волгоградом простятся с погибшим на Украине Рустамом АхмедовымСмотреть фотографии
11:03
Сады Придонья сделали выгодное предложениеСмотреть фотографии
10:59
Спортсмен из Красноярска отдал мошенникам в Волгограде 195 тысяч за секс-услугиСмотреть фотографии
 