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В Волгограде на борьбу с уличными потопами призовут роботов

Общество 09.09.2022 10:39
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09.09.2022 10:39


В Волгограде закупают комплект специализированного коммунального оборудования для мониторинга трубопроводов городской ливневой канализации. Как сообщили ИА «Высота 102», роботизированная телеинспекционная система поступит на баланс МБУ «Северное». К слову, подобное оборудование уже давно используют в своей работе газовики. 

Согласно техническому заданию, самоходное устройство, покрытое специальным антикоррозийным составом, должно быть оборудовано видеокамерой с широким функционалом: широкий угол обзора фронтальной камеры, возможность вращения видеокамеры вокруг своей оси на 360 градусов, не менее чем 10-кратное увеличение изображения и др.

Оборудование должно бесперебойно работать в трубопроводах различных диаметров (от 30 до 200 см), выдерживать температурный режим до минус 20 градусов, иметь собственные контроль герметичности и систему аварийного предупреждения.  

Новое оборудование планируется использовать при обследовании городских сетей водоотведения для определения точных мест образовавшихся засоров, повреждений трубопроводов, а также выявления дефектов, течей и т.д.

Новая техника станет  первым подобным оборудованием в Волгограде. Ее использование позволит специалистам оперативно реагировать на образование засоров на сетях ливневой  канализации, планировать работы по обслуживанию трубопроводов.

Напомним, ранее сообщалось, что зачастую при очистке ливневок рабочие извлекают полиэтиленовые пакеты, упаковки от продуктов питания, пластиковые бутылки и элементы одежды и обуви.

Справка. В 2021 году введены в эксплуатацию 13 новых локальных очистных сооружений на выпусках ливневой канализации, тем самым значительно снижен сброс неочищенных ливневых стоков в Волгу. Данные мероприятия направлены на улучшение экологической ситуации в бассейне Волги.

Фото из архива ИА "Высота 102"

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