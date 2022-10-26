Депутат Волгоградской городской думы 26 октября опубликовал пост в социальных сетях, в котором прозрачно намекнул жителям южных районов на невозможность возрождения троллейбусного маршрута №18. По его словам, чтобы это случилось, городу придется отказаться от новых школ и детских садиков. Слишком дорогое мероприятие.

– Недавно в Кировский район на 18-й маршрут вышли автобусы, чтобы понять востребованность и пассажиропоток. Возвращение именно троллейбусов на маршрут, к сожалению, потребует огромнейших вложений. В этом случае придётся пересматривать бюджет и отказываться от чего-то другого: строительства садов, школ, ФОКов, – заявил, в частности, Сидельников.

Далее депутат гордумы рассуждает о преимуществах автобусов, которые чиновники вывели на маршрут 10 октября вместо троллейбусов.

– Конечно, троллейбус – это что-то наше родное и привычное. Но у автобусов есть важное преимущество – маршрут можно продлить в любую сторону, была бы дорога. Можно изменить движение одного из нескольких по маршруту, сделать заезд в определенные микрорайоны по графику, – говорит депутат.

Тема очень важная, считает Сергей Сидельников, поэтому наблюдения продолжатся.

Чтобы быть более убедительным, депутат гордумы проехал на автобусе и записал в салоне видеообращение к жителям Волгограда. На протяжении шести минут он рассуждает о проблеме. Основная мысль Сидельникова – вернуть то, что было развалено, слишком дорого для бюджета.

Накануне жители Кировского района пригласили в Волгоград спикера ГД Вячеслава Володина. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о развале городского электротранспорта. Депутаты облдумы рекомендовали чиновникам просчитать стоимость мероприятий по возвращению троллейбуса №18.

Фото, видео: Сидельников. Южные рубежи / t.me