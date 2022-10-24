Обладмин: с начала года в регионе ввели в строй 110 новых объектов

В Волгоградской области с начала 2022 года в строй ввели 110 важных объектов, в числе которых онкоцентр в Дзержинском районе Волгограда, школа-тысячник в Красноармейском районе Волгограда, нижняя терраса центральной набережной в областном центре, а также крытый футбольный манеж и ещё целый ряд спортсооружений на стадионе им. Логинова в Волжском. Информация об этом, сообщает ИА «Высота 102», была озвучена 24 октября на оперативном совещании в администрации региона. По словам губернатора Андрея Бочарова, в Волгоградской области, несмотря на сложную обстановку в плановом порядке реализуются все намеченные проекты.

– В текущем году работа проводится в ещё более непростых экономических условиях, сложившихся, прежде всего, в результате незаконного, беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику со стороны США и целого ряда западных государств, – сказал Андрей Бочаров. – Но даже в таких непростых условиях вопросы развития остаются для нас приоритетными.

Значимую роль сыграл ряд мер по поддержке реального сектора экономики, разработанный в Волгоградской области в дополнение к федеральным.

– Органам власти поручаю в этих случаях принять исчерпывающие меры для выполнения стоящих задач, а руководителей предупреждаю о персональной ответственности, – сделал акцент глава региона. – Но при этом, обращаю ваше внимание, приоритетным остается качество работы, которое должно сохраняться на высоком уровне.

В Волгоградской области продолжается заключение контрактов на предстоящие 2023 и 2024 годы.

– Обеспечено контрактование 54% от объёмов 2023 года и порядка 20% от плана 2024 года, – сообщил губернатор. – Это школы, поликлиники, дороги, коммунальные и экологические объекты, объекты культуры, спорта, благоустройства и многое-многое другое – всё, что так нужно и важно людям.

По итогам оперативного совещания Андрей Бочаров озвучил следующие задачи:

– продолжить реализацию национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области;

– обеспечить ввод объектов, намеченных на 2022 год, и выполнение запланированных работ по объектам, сдача которых намечена на 2023 год;

– продолжить работу по проектированию объектов;

– активизировать контрактацию объектов следующего трёхлетнего бюджетного цикла (2023-2025 гг.);

– предусмотреть в консолидированном бюджете Волгоградской области средства продолжение и завершение строительства всех запланированных объектов.