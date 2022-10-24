Фантомного продавца рыбы разоблачили в Волгограде









Предприятие-фантом выявлено в Волгограде в ходе анализа данных системы «Меркурий», которая предназначена для контроля товаров животного происхождения от фермы до прилавка магазина.

- Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в рамках проведения профилактического визита в отношении ИП Никольского О.В., осуществляющего свою деятельность на территории города Волгограда, установлено фактическое отсутствие ИП Никольского О.В. по указанному адресу, - сообщили в ведомстве.

Мониторинговой группой ведомства при анализе данных ФГИС «Меркурий» установлено, что предприниматель на территории Волгограда реализовывал рыбную продукцию.

Продавца признали фантомным и исключили из реестра хозяйствующих субъектов информационной системы «Цербер». В нее входят все хозяйствующие субъекты, которые производят или обрабатывают продукцию животноводства.



