Фантомного продавца рыбы разоблачили в Волгограде

Общество 24.10.2022 13:12
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24.10.2022 13:12
Предприятие-фантом выявлено в Волгограде в ходе анализа данных системы «Меркурий», которая предназначена для контроля товаров животного происхождения от фермы до прилавка магазина.
- Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в рамках проведения профилактического визита в отношении ИП Никольского О.В., осуществляющего свою деятельность на территории города Волгограда, установлено фактическое отсутствие ИП Никольского О.В. по указанному адресу, - сообщили в ведомстве.
Мониторинговой группой ведомства при анализе данных ФГИС «Меркурий» установлено, что предприниматель на территории Волгограда реализовывал рыбную продукцию.
Продавца признали фантомным и исключили из реестра хозяйствующих субъектов информационной системы «Цербер». В нее входят все хозяйствующие субъекты, которые производят или обрабатывают продукцию животноводства.
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