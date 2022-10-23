Дожди и ночные морозы обещают в Волгоградской области









Рабочая неделя начнется в Волгоградской области с ночных заморозков и дождей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, в понедельник, 24 октября, в районах области ожидается облачная и дождливая погода. Осадки умеренные. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура упадет до +3...+8º, при прояснении до -2º. Днем прогреется до +6...+11º.

В Волгограде также обещают облачную погоду с умеренными осадками. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Ночью будет +4...+6º; днем +8...+10º.



