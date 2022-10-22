







Волгоградские священники прошли курс обучения на случай опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов, а также отработали алгоритмы тактической медицины. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской епархии, организатором лекций и практических занятий выступило ГУ МЧС по Волгоградской области.





Медики рассказали о том, как вести себя при чрезвычайных ситуациях, о видах сигнального оповещения населения, средствах индивидуальной защиты; как оказывать первую медицинскую помощь, накладывать жгут для остановки кровотечения. Участникам показали, как эвакуировать пострадавших, проводить инфузионную и лекарственную экстренную терапию и многое другое. Обучающиеся смогли отработать на менекене наложение жгутов и бандажей, применение подручных средств для оказания медицинской помощи, сердечно-легочную реанимацию.





- Эти знания необходимы каждому священнику — он отвечает за своих прихожан, которые собираются на богослужения в храме. Обстоятельства бывают разные, а рядом может не оказаться медицинского работника. В ожидании приезда врача необходимо оказать пострадавшему первую помощь. Бывает, что счет идет на минуты, и срочная помощь спасает ему жизнь, - поделились впечатлениями после курса обучения священнослужители.