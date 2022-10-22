Общество

Долги по зарплате в Волгоградской области выросли до 25 миллионов рублей

Общество 22.10.2022 07:44
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22.10.2022 07:44


Задолженность по зарплате в Волгоградской области в сентябре увеличилась на 11,7% и достигла 24,8 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, Волгоградская область по объему зарплатных долгов занимает третье место в ЮФО. Больше всего долгов перед работниками накопили в Крыму – 45,9 миллиона рублей. В Ростовской области жителям задолжали 26,9 миллиона рублей.

Республика Адыгея установила антирекорд по росту задолженности – за месяц она выросла в 33 раза и составила 8,3 миллиона рублей. Меньше всего долгов работодателей перед сотрудниками в Калмыкии – 1,7 миллиона.

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