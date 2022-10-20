Общество

Мощный шторм с ливнем после Крыма накроет Волгоградскую область

Общество 20.10.2022 21:57
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20.10.2022 21:57



Сильные дожди обрушатся на ряд регионов России, включая Волгоградскую область уже завтра, 21 октября. О резком ухудшении погоды предупредил Гидрометцентр России.
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму, где ожидается сильный дождь, ветер до 15-20 метров в секунду с понижением температуры на 8-10 градусов. 
Так, по прогнозам на протяжении двух дней сильнейшие дожди будут буквально заливать Черноморское побережье России и ряд других прибрежных городов. Достанется Ростовской и Волгоградской областям, Ставропольскому краю.
В Волгоградской области пройдут дожди, в некоторых районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, днем местами порывы 14-16 м/с. Ночью будет +2...+7º, а днем воздух прогреется до +6...+11º.
В Волгограде ночью существенных осадков не ожидается, но днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью +5...+7º; днем +8...+10º.

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