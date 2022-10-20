Под стук зубов проклинаем УК: жители трех десятков домов замерзают без отопления в Волгограде





В Волгограде официальный старт отопительному сезону был дан в понедельник, 17 октября. С тех пор минуло уже четыре рабочих дня, однако сотни жителей областного центра до сих пор замерзают в квартирах.

Редакция ИА «Высота 102» 20 октября попросила читателей сообщать адреса, где по-прежнему нет отопления. Всего за несколько часов на интерактивной карте, созданной информагентством, появилось больше 30 меток. Жильцы отмеченных домов кутаются в одеяла и жалуются на бездействие управляющих компаний. А «горячие линии», указанные госжилнадзором, и вовсе приказали долго жить.

Подчеркнем, что по сведениям администрации Волгограда, тепловые сети к старту отопительного сезона были готовы еще задолго до 17 октября. Это значит, что тепло к домам подается исправно, а следовательно, корень зла нужно искать в управляющих компаниях. Подготовка внутридомовых сетей к подаче теплоресурса – это именно зона ответственности УК. Однако, сообщают, горожане, дозвониться до своих участков они не могут четвертые сутки. Если же и удается, то там их кормят обещаниями или вовсе предлагают продержаться до субботы.

– Под стук зубов проклинаем УК, – жалуются жители дома №9 по улице Твардовского в Дзержинском районе и передают привет УК «ЖЭУ на Ангарском». – Сегодня нам отключили еще и горячую воду! А на вопрос, когда ждать отопления, ответили: «Ну, вообще-то, на запуск отопления официально отводится пять дней». То есть к субботе нам и ждать его, видимо.

Жители Кировского района пытались решить свою проблему, но обзвонив все доступные телефоны, не нашли ответов на главный вопрос:

– Тепловые сети Кировского трубку не берут совсем. Когда дадут тепло в дома, неизвестно. В администрации района не знают и знать не хотят, УК – ООО ГК «ЮРВ» – валит на тепловые сети, тепловые молчат.

На момент публикации сообщения об отсутствии отопления поступили в редакцию ИА «Высота 102» со следующих адресов:

улица Елисеева, 17 улица Маршала Ерёменко, 56 улица Ополченская, 47 улица Краснопресненская, 19 улица Тарифная, 27 улица 64-й Армии, 8 улица Фадеева, 59 улица 50 лет Октября, 27 улица 2-я Караванная, 21 улица Лавочкина, 10/1 улица Пугачёвская, 4 улица Пугачёвская, 6 проспект Героев Сталинграда, 11 улица Библиотечная, 13 улица Репина, 15 улица Репина, 7 улица Козьмы Минина, 16 улица Елецкая, 10 улица Ополченская, 9 улица Триумфальная, 18 улица Землячки, 26 улица Ростовская, 13 улица Ростовская, 11 улица Карла Либкнехта, 13 улица Гремячинская, 14 улица Одоевского, 82 улица Твардовского, 9 улица Дзержинского, 55 улица Большая улица Германа Титова, 36 улица Кузнецкая, 91/5 улица Комсомольская, 8 улица Рионская, 8 улица Шауляйская, 8 Присоединяются к жителям Волгограда и жители Городища. По словам читателей информагентства, до сих пор нет тепла на улице Промышленной, 15Б.



