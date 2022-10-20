Общество

Под стук зубов проклинаем УК: жители трех десятков домов замерзают без отопления в Волгограде

Общество 20.10.2022 20:06
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20.10.2022 20:06


В Волгограде официальный старт отопительному сезону был дан в понедельник, 17 октября. С тех пор минуло уже четыре рабочих дня, однако сотни жителей областного центра до сих пор замерзают в квартирах. 

Редакция ИА «Высота 102» 20 октября попросила читателей сообщать адреса, где по-прежнему нет отопления. Всего за несколько часов на интерактивной карте, созданной информагентством, появилось больше 30 меток. Жильцы отмеченных домов кутаются в одеяла и жалуются на бездействие управляющих компаний. А «горячие линии», указанные госжилнадзором, и вовсе приказали долго жить.     

Подчеркнем, что по сведениям администрации Волгограда, тепловые сети к старту отопительного сезона были готовы еще задолго до 17 октября. Это значит, что тепло к домам подается исправно, а следовательно, корень зла нужно искать в управляющих компаниях. Подготовка внутридомовых сетей к подаче теплоресурса – это именно зона ответственности УК. Однако, сообщают, горожане, дозвониться до своих участков они не могут четвертые сутки. Если же и удается, то там их кормят обещаниями или вовсе предлагают продержаться до субботы. 

Под стук зубов проклинаем УК, – жалуются жители дома №9 по улице Твардовского в Дзержинском районе и передают привет УК «ЖЭУ на Ангарском». –  Сегодня нам отключили еще и горячую воду! А на вопрос, когда ждать отопления, ответили: «Ну, вообще-то, на запуск отопления официально отводится пять дней». То есть к субботе нам и ждать его, видимо. 

Жители Кировского района пытались решить свою проблему, но обзвонив все доступные телефоны, не нашли ответов на главный вопрос: 

Тепловые сети Кировского трубку не берут совсем. Когда дадут тепло в дома, неизвестно. В администрации района не знают и знать не хотят, УК – ООО ГК «ЮРВ» – валит на тепловые сети, тепловые молчат.  

На момент публикации сообщения об отсутствии отопления поступили в редакцию ИА «Высота 102» со следующих адресов: 
  1. улица Елисеева, 17
  2. улица Маршала Ерёменко, 56
  3. улица Ополченская, 47
  4. улица Краснопресненская, 19
  5. улица Тарифная, 27
  6. улица 64-й Армии, 8
  7. улица Фадеева, 59
  8. улица 50 лет Октября, 27
  9. улица 2-я Караванная, 21
  10. улица Лавочкина, 10/1
  11. улица Пугачёвская, 4
  12. улица Пугачёвская, 6
  13. проспект Героев Сталинграда, 11
  14. улица Библиотечная, 13
  15. улица Репина, 15
  16. улица Репина, 7
  17. улица Козьмы Минина, 16
  18. улица Елецкая, 10
  19. улица Ополченская, 9
  20. улица Триумфальная, 18
  21. улица Землячки, 26
  22. улица Ростовская, 13
  23. улица Ростовская, 11
  24. улица Карла Либкнехта, 13
  25. улица Гремячинская, 14
  26. улица Одоевского, 82
  27. улица Твардовского, 9
  28. улица Дзержинского, 55
  29. улица Большая
  30. улица Германа Титова, 36
  31. улица Кузнецкая, 91/5
  32. улица Комсомольская, 8
  33. улица  Рионская, 8
  34. улица Шауляйская, 8
Присоединяются к жителям Волгограда и жители Городища. По словам читателей информагентства, до сих пор нет тепла на улице Промышленной, 15Б.

Редакция «Высоты 102» просит Госжилнадзор и прокуратуру Волгограда расценивать данную публикацию как официальную жалобу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в отношении нерадивых управляющих компаний, ответственных за содержание указанных МКД.

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