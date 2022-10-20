Под стук зубов проклинаем УК: жители трех десятков домов замерзают без отопления в Волгограде

В Волгограде официальный старт отопительному сезону был дан в понедельник, 17 октября. С тех пор минуло уже четыре рабочих дня, однако сотни жителей областного центра до сих пор замерзают в квартирах.
Редакция ИА «Высота 102» 20 октября попросила читателей сообщать адреса, где по-прежнему нет отопления. Всего за несколько часов на интерактивной карте, созданной информагентством, появилось больше 30 меток. Жильцы отмеченных домов кутаются в одеяла и жалуются на бездействие управляющих компаний. А «горячие линии», указанные госжилнадзором, и вовсе приказали долго жить.
Подчеркнем, что по сведениям администрации Волгограда, тепловые сети к старту отопительного сезона были готовы еще задолго до 17 октября. Это значит, что тепло к домам подается исправно, а следовательно, корень зла нужно искать в управляющих компаниях. Подготовка внутридомовых сетей к подаче теплоресурса – это именно зона ответственности УК. Однако, сообщают, горожане, дозвониться до своих участков они не могут четвертые сутки. Если же и удается, то там их кормят обещаниями или вовсе предлагают продержаться до субботы.
– Под стук зубов проклинаем УК, – жалуются жители дома №9 по улице Твардовского в Дзержинском районе и передают привет УК «ЖЭУ на Ангарском». – Сегодня нам отключили еще и горячую воду! А на вопрос, когда ждать отопления, ответили: «Ну, вообще-то, на запуск отопления официально отводится пять дней». То есть к субботе нам и ждать его, видимо.
Жители Кировского района пытались решить свою проблему, но обзвонив все доступные телефоны, не нашли ответов на главный вопрос:
– Тепловые сети Кировского трубку не берут совсем. Когда дадут тепло в дома, неизвестно. В администрации района не знают и знать не хотят, УК – ООО ГК «ЮРВ» – валит на тепловые сети, тепловые молчат.
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