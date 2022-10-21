Общество

Во всей красе: обновленный памятник комсомольцам в Волгограде доводят до совершенства

Общество 21.10.2022 08:34
0
21.10.2022 08:34



Ремонтные работы на памятнике комсомольцам - защитникам Сталинграда в центре Волгограда вошли в финальную стадию. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время подрядная организация облагораживает прилегающую к монументу территорию. Здесь укладывают новую плитку. Работы на самом памятнике, как уточнили в мэрии, уже завершены.



- Все реставрационные работы на памятнике выполнены. Последним штрихом стала гравировка надписей на гранитных плитах. В настоящее время рабочие занимаются благоустройством территории, - пояснили в администрации Волгограда.



Памятник комсомольцам на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской был открыт 2 февраля 1973 года в честь 30-летия победы советских войск под Сталинградом. Он посвящен молодым защитникам Сталинграда, ушедшим на войну во имя свободы и будущего своей страны. 



Работы по восстановлению памятника комсомольцам, который за четыре десятилетия изрядно обветшал, начались в мае текущего года. Поиск подрядчика для реставрации памятника проходил с трудностями. Волгоградское УФАС отменило итоги аукциона из-за допущенных нарушений, в котором победило ООО «Реновацио». В конечном итоге дело восстановления памятника доверили физическому лицу – Овчеренко В.А. Стоимость контракта составила около 6,6 миллиона рублей. 



Реставраторы заменили плиты на постаменте, восстановили бетонные конструкции и нанесли гидроизоляцию. Лазером очистили скульптуры и вернули им первоначальный цвет при помощи патинирования. На завершающем этапе нанесли на гранитные плиты надписи: «Комсомольцам-защитникам Сталинграда. Подвиг ваш бессмертен!» и сведения об объекте «Архитектор Калиниченко В.П. Скульптор Криволапов А.Е. 1973 г». 
Новую гравировку покрыли специальным составом, защищающим от воздействия внешней среды. 



Напомним, к празднованию 80-летия Сталинградской Победы в Волгограде и области обновляют десятки памятников защитникам Отечества. До конца текущего года на территории 24 муниципалитетов региона должна завершиться реставрация 64 воинских мемориалов и памятников.


Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.10.2022 11:26
Общество 21.10.2022 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2022 09:41
Общество 21.10.2022 09:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.10.2022 21:57
Общество 20.10.2022 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2022 20:52
Общество 20.10.2022 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2022 20:06
Общество 20.10.2022 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2022 17:54
Общество 20.10.2022 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2022 17:34
Общество 20.10.2022 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2022 16:49
Общество 20.10.2022 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2022 16:06
Общество 20.10.2022 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2022 14:48
Общество 20.10.2022 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2022 14:19
Общество 20.10.2022 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.10.2022 13:16
Общество 20.10.2022 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2022 13:02
Общество 20.10.2022 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2022 12:40
Общество 20.10.2022 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2022 11:50
Общество 20.10.2022 11:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:28
В Волгограде неопытный водитель сбил насмерть пенсионеркуСмотреть фотографии
11:26
«Открытие Авто»: россияне стали брать меньшие суммы автокредитов на больший срокСмотреть фотографии
11:08
В Волжском готовят к сдаче второй дом скандального долгостроя «АхтубаСитиПарк»Смотреть фотографии
10:18
Обманувший клиентов продавец кирпичей стал фигурантом уголовного дела в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:46
Гремячинский ГОК повышает стандарты безопасностиСмотреть фотографии
09:41
Курортный роман, затянувшийся на 50 лет: в Волгограде семья Третьяковых отмечает золотой юбилейСмотреть фотографии
09:26
В квартире волгоградцев вспыхнул пожар из-за газового счетчикаСмотреть фотографии
08:34
Во всей красе: обновленный памятник комсомольцам в Волгограде доводят до совершенстваСмотреть фотографии
08:24
Около 70% волгоградцев не довольны своей зарплатойСмотреть фотографии
07:58
Футбольный матч на «Волгоград Арене» 22 октября откроет теннисисткаСмотреть фотографии
07:47
Стоимость патентов для иностранцев в Волгоградской области в 2023 году не изменитсяСмотреть фотографии
21:57
Мощный шторм с ливнем после Крыма накроет Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:52
Отправленную отцу-одиночке повестку аннулировал военкомат ВолгоградаСмотреть фотографии
20:06
Под стук зубов проклинаем УК: жители трех десятков домов замерзают без отопления в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:38
На юге Волгограда сбили двух женщин. Одна скончалась на месте ДТПСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде военкомат прислал повестку отцу-одиночке ребенка с синдромом ДаунаСмотреть фотографии
17:34
Семьи мобилизованных волгоградцев освобождают от платы за детские садыСмотреть фотографии
17:19
«Боялся идти домой»: в Волгограде нашли пропавшего школьникаСмотреть фотографии
16:49
Жителям Волгоградской области посоветовали приспособить под бомбоубежища подвалы в МКДСмотреть фотографии
16:45
Банда сутенеров задержана в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде сэкономят миллион рублей на россыпи звезд над проспектом ЖуковаСмотреть фотографии
15:42
Волгоградец с распоротым животом добрался до дома и умерСмотреть фотографии
14:48
Чиновники и УК отгородились от проблем замерзающих волгоградцев бесполезными телефонамиСмотреть фотографии
14:19
Суд признал незаконной смену УК на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:16
Омбудсмен и МИД РФ вступились за волгоградского экс-пилота, потерявшего здоровье в ТаджикистанеСмотреть фотографии
13:11
Tele2 и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:02
Андрей Бочаров сообщил, какие объекты возьмут под особую охрану в Волгограде и областиСмотреть фотографии
12:40
Бочаров: ограничений для жителей Волгоградской области режимом ПГ не предусмотреноСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области рецидивист навестил жертву после двух лет в колонииСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде обманщицу стариков приговорили к 1,5 годам колонии-поселенияСмотреть фотографии
 