Во всей красе: обновленный памятник комсомольцам в Волгограде доводят до совершенства

Общество 21.10.2022 08:34
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21.10.2022 08:34
Ремонтные работы на памятнике комсомольцам - защитникам Сталинграда в центре Волгограда вошли в финальную стадию. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время подрядная организация облагораживает прилегающую к монументу территорию. Здесь укладывают новую плитку. Работы на самом памятнике, как уточнили в мэрии, уже завершены.
- Все реставрационные работы на памятнике выполнены. Последним штрихом стала гравировка надписей на гранитных плитах. В настоящее время рабочие занимаются благоустройством территории, - пояснили в администрации Волгограда.
Памятник комсомольцам на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской был открыт 2 февраля 1973 года в честь 30-летия победы советских войск под Сталинградом. Он посвящен молодым защитникам Сталинграда, ушедшим на войну во имя свободы и будущего своей страны.
Работы по восстановлению памятника комсомольцам, который за четыре десятилетия изрядно обветшал, начались в мае текущего года. Поиск подрядчика для реставрации памятника проходил с трудностями. Волгоградское УФАС отменило итоги аукциона из-за допущенных нарушений, в котором победило ООО «Реновацио». В конечном итоге дело восстановления памятника доверили физическому лицу – Овчеренко В.А. Стоимость контракта составила около 6,6 миллиона рублей.
Реставраторы заменили плиты на постаменте, восстановили бетонные конструкции и нанесли гидроизоляцию. Лазером очистили скульптуры и вернули им первоначальный цвет при помощи патинирования. На завершающем этапе нанесли на гранитные плиты надписи: «Комсомольцам-защитникам Сталинграда. Подвиг ваш бессмертен!» и сведения об объекте «Архитектор Калиниченко В.П. Скульптор Криволапов А.Е. 1973 г».
Новую гравировку покрыли специальным составом, защищающим от воздействия внешней среды.
Напомним, к празднованию 80-летия Сталинградской Победы в Волгограде и области обновляют десятки памятников защитникам Отечества. До конца текущего года на территории 24 муниципалитетов региона должна завершиться реставрация 64 воинских мемориалов и памятников.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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