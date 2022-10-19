В Волгограде началась проверка ЧП на светящихся качелях









Специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз» проводят проверку по факту обрушения светящихся качелей на детей на Центральной набережной. Аттракцион выполнен в форме больших светодиодных колец с неоновой подсветкой. На землю упала одна из секций.

- После инцидента на место оперативно прибыли специалисты районной коммунальной службы. В настоящее время конструкцию огородили сигнальной лентой, ее эксплуатация также временно приостановлена, - сообщили в мэрии.

По предварительным данным, на аттракционе были брат с сестрой под присмотром взрослого. К счастью, все обошлось без травм, но дети перепугались.

В облздраве сообщили, что пострадавшие с этого адреса в медицинские учреждения города не поступали.









В администрации Волгограда пояснили, что качели, расположенные на верхней террасе Центральной набережной, проходят еженедельную проверку. При обнаружении каких-либо дефектов их эксплуатация приостанавливается. Элементы крепления, такие как цепи и карабины, при необходимости заменяют на новые. С момента установки качелей все элементы крепления специалисты заменили на усиленные, выдерживающие повышенную нагрузку.

Недавно на одной из качелей меняли цепь. Ее неисправность была обнаружена сотрудниками МБУ «Волгоградзеленхоз» в ходе очередной проверки 13 октября. На остальных элементах качели на момент осмотра ремонтные работы не требовались.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»