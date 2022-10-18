Продавец в строительном магазине Волгограда испугала вооруженного разбойника









За совершение разбойного нападения в Красноармейском районе Волгограда задержан 31-летний местный житель. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина днем ворвался в строительный магазин и, угрожая продавцом ножом, потребовал отдать ему деньги из кассы.

Однако продавец не растерялась. Женщина пригрозила, что нажмет тревожную кнопку, и злоумышленник скрылся.

Позже оперативники установили личность разбойника и задержали его. Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Подозреваемого в разбое по решению суда заключили под стражу.



