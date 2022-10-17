Звезды над головами жителей Волгограда обойдутся в 3 млн рублей

В администрации Волгограда готовятся подвести итоги аукциона по отбору подрядной компании, которая соорудит звездное небо на проспекте Жукова в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», на элемент благоустройства планируют потратить в городе-герое порядка трех миллионов рублей.

О том, что над бульварной зоной проспекта засияют звезды, в мэрии сообщали на минувшей неделе. По сведениям городской администрации, до муниципальному учреждению «ЖКХ Дзержинского района» предстоит определиться в победителем аукциона до 19 октября. Согласно проекту, проспект Жукова украсят 18 светодиодных консолей в виде созвездий, планет и спутников.

17 октября, сообщает «Высота 102», по объявленным в октябре торгам начала работу комиссия. Первоначальная цена контракта, отметим, составляет немалые 3 090 275,18 рублей.

– Дополнительное благоустройство стало возможным благодаря сэкономленным деньгам, образовавшимся по итогам ранее проведенного обновления бульвара при реализации регпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году, – уточняли ранее в мэрии.





Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»