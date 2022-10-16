В акватории Волги горожане заметили необычную технику

Местные жители заметили необычную технику в акватории Волги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, баржу со специфичным грузом сфотографировали сегодня, 16 октября, с набережной в Центральном районе Волгограда.

— То ли самолет-амфибия без крыльев, то ли вертолет какой. А может и что-то гражданское. Хочется на это надеяться, — рассказали информагентству читатели.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало об обсуждении в соцсетях многочисленных фотографий исчерченного белыми полосками небосвода. Большинство горожан были уверены, что такой след оставили самолеты.

Фото: читатели ИА «Высота 102»