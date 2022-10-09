Полосатое небо над Волгоградом вызвало бурю эмоций в соцсетях

Общество 09.10.2022 12:39
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09.10.2022 12:39
Волгоградцы обсуждают в социальных сетях сегодняшнее полосатое небо над городом. Как сообщает ИА «Высота 102», жители выкладывают десятки фотографий исчерченного белыми полосками небосвода, обсуждают происходящее и делятся своими предположениями, что это может быть. Большинство уверены, что такой след оставили самолеты.
- Разворачиваются над Волгоградской областью. Все нормально, - пишет пользователь Андрей А.
- Красиво летят, - отвечает Наталья Г.
- Красиво, но не понятно, - продолжает тему Виктория Г.
- Ответочка, - предположил Александр Т.
- Марсиане, наверное, уже нас захватили, - считает Денис К.
- Очень холодно. Птички летят на запад, - шутит Андрей Б.
Некоторые пользователи предположили, что самолеты разворачиваются в сторону Сочи и Турции. Самые продвинутые волгоградцы объясняют, что белые полосы на небе - это конденсационный след, который возникает в атмосфере за движущими летательными аппаратами.
Отметим, что необычное небо вызвало бурю эмоций и превратилось в конкурс фотоснимков.
Фото: Вадим Изотов, ВКонтакте
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