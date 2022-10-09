Полосатое небо над Волгоградом вызвало бурю эмоций в соцсетях









Волгоградцы обсуждают в социальных сетях сегодняшнее полосатое небо над городом. Как сообщает ИА «Высота 102», жители выкладывают десятки фотографий исчерченного белыми полосками небосвода, обсуждают происходящее и делятся своими предположениями, что это может быть. Большинство уверены, что такой след оставили самолеты.

- Разворачиваются над Волгоградской областью. Все нормально, - пишет пользователь Андрей А.

- Красиво летят, - отвечает Наталья Г.

- Красиво, но не понятно, - продолжает тему Виктория Г.

- Ответочка, - предположил Александр Т.

- Марсиане, наверное, уже нас захватили, - считает Денис К.

- Очень холодно. Птички летят на запад, - шутит Андрей Б.

Некоторые пользователи предположили, что самолеты разворачиваются в сторону Сочи и Турции. Самые продвинутые волгоградцы объясняют, что белые полосы на небе - это конденсационный след, который возникает в атмосфере за движущими летательными аппаратами.

Отметим, что необычное небо вызвало бурю эмоций и превратилось в конкурс фотоснимков.

Фото: Вадим Изотов, ВКонтакте



