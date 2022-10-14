Общество 14.10.2022 17:01
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14.10.2022 17:01
Депутаты Волгоградской облдумы обсудили внесение изменений в ряд региональных нормативных актов, предусматривающих дополнительные меры социальной поддержки семей граждан, призванных на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, так, согласно поправкам дополняется статья 8 закона «Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области». Нововведение предусматривает предоставление детям граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, сертификатов в здравницы и детские лагеря региона с оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета.
Изменения также вносятся в закон «О стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области». Предлагается расширить перечень категорий-получателей региональной именной стипендии в размере 1100 рублей в месяц. В список войдут студенты, которые очно обучаются в государственных учреждениях среднего профессионального образования, чьи родители мобилизованы в ходе специальной военной операции.
Кроме того, учащиеся данной категории будут обеспечиваться бесплатным двухразовым питанием в дни занятий и практической подготовки.
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