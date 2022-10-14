Одна на два миллиона: в Волгограде спасли 8-летнюю девочку с неработающим сердцем

Общество 14.10.2022 13:28
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14.10.2022 13:28
Хирурги Волгоградского областного кардиоцентра спасли 8-летнюю девочку с редчайшей патологией сосудов сердца.
- У ребенка была диагностирована аномалия лёгочной артерии, которая встречается в 1 случае на 2 миллиона человек, - сообщили в облздраве. - Профессионалы Волгоградского областного кардиоцентра провели сложнейшее вмешательство на неработающем сердце в условиях искусственного кровообращения, которое теперь будет получать насыщенную кислородом кровь, что позволит избежать сосудистых катастроф.
Послеоперационный период прошел без осложнений. Девочку выписали под амбулаторное наблюдение детского кардиолога.
Всего за 9 месяцев текущего года более 12,7 тысячи жителей Волгоградской области получили бесплатную высокотехнологичную помощь, в том числе более 4 тысяч — по профилю сердечно-сосудистой хирургии.
Почти 100 высокотехнологических операций на сердце и сосудах с начала года выполнены хирургами областного кардиоцентра детям в возрасте от 0 до 18 лет.
Фото: администрация Волгоградской области
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