Одна на два миллиона: в Волгограде спасли 8-летнюю девочку с неработающим сердцем









Хирурги Волгоградского областного кардиоцентра спасли 8-летнюю девочку с редчайшей патологией сосудов сердца.

- У ребенка была диагностирована аномалия лёгочной артерии, которая встречается в 1 случае на 2 миллиона человек, - сообщили в облздраве. - Профессионалы Волгоградского областного кардиоцентра провели сложнейшее вмешательство на неработающем сердце в условиях искусственного кровообращения, которое теперь будет получать насыщенную кислородом кровь, что позволит избежать сосудистых катастроф.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Девочку выписали под амбулаторное наблюдение детского кардиолога.

Всего за 9 месяцев текущего года более 12,7 тысячи жителей Волгоградской области получили бесплатную высокотехнологичную помощь, в том числе более 4 тысяч — по профилю сердечно-сосудистой хирургии.

Почти 100 высокотехнологических операций на сердце и сосудах с начала года выполнены хирургами областного кардиоцентра детям в возрасте от 0 до 18 лет.

Фото: администрация Волгоградской области