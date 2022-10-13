Общество 13.10.2022 11:52
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13.10.2022 11:52
Такие данные приводит SuperJob. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, причем за отмену новогодних массовых увеселений волгоградки выступают чаще мужчин (61 и 43% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (51 и 40%).
Ранее сообщалось, что власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода заявили об отмене праздничных новогодних мероприятий.
4 из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы: 10% будут отмечать Новый год в офисе, еще 19% готовят вечеринку в ресторане, 6% планирует поездку за город, 4% — другие варианты празднования.
Напомним, в Минобороны раскритиковали идею отказа регионов от проведения новогодних праздников ради экономии средств, которые могли пойти на обмундирование и снаряжение для мобилизованных. В ведомстве заявили, что проблем с экипировкой новобранцев нет.
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