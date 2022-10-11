Для семей мобилизованных волгоградцев создадут систему адресной помощи









Вопросы социального сопровождения и адресной помощи стали главной темой встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с представителями семей мобилизованных. В разговоре также приняли участие председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, региональный уполномоченный по правам ребёнка Евгений Ковшиков, председатель Волгоградского областного Союза женщин Нина Черняева, заместители губернатора и руководители профильных ведомств, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.





Глава региона напомнил, что на днях посетил учебный центр Минобороны России, где идет подготовка мобилизованных волгоградцев, посмотрел условия проживания и оснащение, пообщался с бойцами.





- В ходе встреч были сформированы дополнительные предложения по совершенствованию бытового обслуживания. Так, были затронуты вопросы, связанные с необходимостью повышения информирования о нормах различного довольствия, установленных для военнослужащих Вооруженных Сил и порядке их обеспечения, оформления различных видов документов и другие организационные вопросы. По этим и другим вопросам уже идет работа. Даны соответствующие поручения. По отдельным вопросам, предложениям, требующим федеральных решений, — такие, как порядок выплаты военного довольствия, мобилизация военных пенсионеров, — мы уже приступили к работе совместно с правительством РФ, Минобороны. Отдельно отмечу, что в ходе общения в учебном центре все ребята говорили о том, что переживают за свои семьи, за своих родных и близких, волнуются за то, как вы справляетесь со всеми новыми трудностями, и просили поддержать свои семьи, своих родных и близких людей, — рассказал об итогах поездки Андрей Бочаров. — Мы понимаем, как вам сейчас непросто. Мне-то и моей семье это точно очень знакомо и понятно. Мы вместе прошли через это, и не один раз. Понимаю, что здесь есть и неопределенность, и тревога, а где-то и страх за ваших мужей, отцов, детей, и, конечно, волнение, как вы будете справляться со всеми хлопотами повседневной жизни, воспитывать детей, помогать родителям и детям, в то время, когда ваша основная опора семьи защищает Родину и всех нас. Важно, чтобы ыы не оставались со всеми проблемами один на один. Чтобы точно знали, куда и к кому при необходимости обратиться за дополнительной информацией, за помощью и поддержкой.





В настоящее время по итогам встреч и обсуждений в Волгоградской области формируется региональная система социального сопровождения семей военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации и выполняющих задачи в ходе СВО.





- Мной уже принято решение о единовременной региональной выплате призванным в ходе частичной мобилизации жителям Волгоградской области по 100 тысяч рублей. Соответствующие поручения уже даны, — продолжил губернатор. — И, конечно, продолжается работа в рамках созданного по инициативе наших фронтовиков, ветеранов регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, — по обеспечению дальнейшего приобретения и направления в зону СВО, нашим бойцам специального оборудования, техники и специальной экипировки, в том числе не предусмотренных штатными нормами довольствия, но необходимых нашим военнослужащим, находящимся на передовой.





Для оказания системной социальной поддержки семьям мобилизованных в регионе создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, уполномоченный по правам ребенка, руководители ведомств социальной сферы, юристы и общественники. Возглавила комиссию заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. В частности, в числе этих мер могут быть вопросы дополнительного образования детей, юридической поддержки и т.д.





Предложения жен, матерей и отцов военнослужащих, которые поделились своими мыслями с участниками встречи, будут проработаны и учтены при формировании пакета мер поддержки, заверил глава региона.



