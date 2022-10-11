Спасала от сердечных катастроф: в Волгограде умерла профессор медицины Екатерина Цыбулина

Общество 11.10.2022 19:43
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11.10.2022 19:43
На 93-ом году жизни в Волгограде скончалась доктор медицинских наук, профессор Екатерина Васильевна Цыбулина. Скорбную новость, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня Волгоградский медицинский университет.
Екатерина Цыбулина проработала в вузе более полувека, была одним из ведущих ученых в области внутренних болезней. На протяжении четверти века, с 1974 по 1999 годы, занимала пост заведующего кафедрой факультетской терапии, курировала работу инфарктного отделения больницы №7.
Она занималась научной деятельностью, глубоко изучала патологии сердечно-сосудистой системы. Ее многолетний опыт обобщен в более чем 300 научных трудах, 6 монографиях. Профессор являлась автором двух патентов по диагностике инфаркта миокарда.
Екатерина Васильевна уделяла большое внимание подготовке научно-педагогических кадров, всегда была благожелательной к сотрудникам и пациентам.
ВолгГМУ выражает соболезнования семье и близким Екатерины Васильевны Цыбулиной.
Прощание состоится 12 октября в 15.00 на Дмитриевском кладбище.
Фото: ВолгГМУ
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