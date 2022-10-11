Эпидемия простуд отступила в Волгоградской области

Общество 11.10.2022 07:59
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11.10.2022 07:59
Уровень заболеваемости ОРВИ в Волгоградской области снизился за последнюю неделю на 14%. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, в настоящее время на 10 тысяч жителей региона приходится всего 61 заболевший.
Никаких новых вирусов, вызывающих ОРВИ, в регионе не зафиксировано – по-прежнему выявляются парагрипп и риновирусы, а также возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
При этом в регионе прививки от гриппа получили 25% численности населения – около 616 тысячи человек. Но надо охватить вакцинацией 60%, подчеркнули в ведомстве.
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