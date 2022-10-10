Архитекторы Центра «ВЯЗ» представили волгоградским скейтбордистам будущее территории рядом с новым амфитеатром. Как сообщает ИА «Высота 102», по замыслу урбанистов, на одном из двух участков рядом с сооружением может разместиться современный скейт-парк, а на второй – танцевальная площадка.

Архитекторы Центра «ВЯЗ» презентовали свои наработки по обустройству двух бетонных площадок, которые запроектированы рядом с новой территорией. Если смотреть лицом на Волгу, то скейт-площадка будет размещена справа, ближе к Ворошиловскому району. А площадка для танцев может появиться с противоположной стороны.

Скейтпарк предполагается разделить на несколько составляющих: активности для взрослых и более профессиональных любителей скейтбординга, детская зона и зона для отдыха. На второй территории: одна часть будет отведена под мини-сцену, а другие под танцевальные площадки, также предусмотрены места для отдыха.

Урбанисты предлагают разместить на площадке деревянные настилы с навесами и расставить по всему периметру деревья в вазонах.



В свою очередь, профессиональные скейтбордисты предложили сделать бетонное основание у будущей скейт-площадки, так как исходя из их опыта, иное покрытие прослужит намного меньше. Также молодые люди представили свой вариант организации и обустройства навесов в виде натянутых тентов по типу парусов. Такой вариант защиты от солнечных лучей будет круглогодичным и хорошо подойдет по стилю к прилегающей инфраструктуре.