Общество

Возле новой школы на западе Волгограда оборудуют надземные переходы

Общество 10.10.2022 17:18
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10.10.2022 17:18


В Дзержинском районе Волгограда на улице Шекснинской продолжается строительство новой школы на 1000 мест. Как рассказал ИА «Высота 102» председатель комитета по социальной политике городской думы, депутат по округу Иосиф Ефремов, кроме прочего проект предполагает возведение объектов дорожной безопасности.

Речь, в частности, идет об обустройстве кратковременных парковок перед зданием школы, а также об обустройстве тротуаров, надземного перехода и остановочных павильонов вблизи образовательного учреждения в целях повышения безопасности юных волгоградцев.  

Повысить безопасность детей на дорогах – такая задача была поставлена в начале этого учебного года партией «Единая Россия», – напомнил Ефремов. – При строительстве новой школы обустройство объектов дорожной безопасности теперь учитывается в обязательном порядке – реализация проекта находится под партийным контролем. Темпы строительных работ укладываются в поставленные сроки.

Собеседник информагентства также напомнил, что Дзержинский район – один из самых молодых в Волгограде, а демографическая ситуация здесь одна из лучших в областном центре. Открытие новой школы-тысячника решил проблему устройства детей в школу для жителей Семи ветров и Жилгородка. 

Фото: Волгоградская городская дума 

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