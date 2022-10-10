На братскую могилу в Волгограде вернули золотую звезду

Общество 10.10.2022 13:09
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10.10.2022 13:09
Завершается реставрация мемориала защитникам и мирным жителям Сталинграда на территории кладбища в Краснооктябрьском районе Волгограда.
- Подрядная организация завершила работы по восстановлению надгробной плиты на мемориале «Братская могила воинов 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии и мирных граждан города, погибших в период Сталинградской битвы», - сообщила в понедельник, 10 октября, администрация города.
Сотрудники компании-подрядчика восстановили облицовку надгробия, размещавшуюся на нем звезду окрасили в золотой цвет и установили на прежнее место. Также при помощи специального средства была очищена от многолетнего слоя загрязнений стела с расположенным на ней скульптурным изображением красноармейцев.
Оно выполнено в одной из древнейших техник койланаглифе – рельефное изображение троих бойцов высечено в углублении гранитной плиты. Как только позволят погодные условия, рабочие приступят к восстановлению ограждения братской могилы. Также будет приведена в порядок прилегающая территория – покрытие из тротуарной плитки.
Всего до конца текущего года в Волгограде восстановительные работы будут выполнены на 16 памятниках, посвященных подвигу советских солдат и офицеров.
Фото: администрации Волгограда
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