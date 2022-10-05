Уже 30 жителей Волгоградской области отравились грибами с конца сентября

В Волгоградской области с конца сентября 2022 года уже 30 человек оказались на больничной койке, отведав грибы, собранные в регионе. Об этом ИА «Высота 102» рассказал главный токсиколог региона, заведующий Центром острых отравлений больницы №25 Сергей Ларионов.

– За 2022 год в Центр поступило 50 человек с отравлением грибами. С конца сентября – 30 человек, из них шестеро – это дети, – приводит печальную статистику специалист.

По словам Ларионова, отравление грибами протекает достаточно тяжело. Начинается недомогание с тошноты, рвоты, боли в животе и поноса.

– Далее наступает период скрытого благополучия, когда состояние человека, казалось бы, нормализуется. Однако токсины в этот момент начинают губительное воздействие на организм. Самое опасное – их воздействие на печень, – объяснят главный токсиколог Волгоградской области. – В результате печень начинает разрушаться. Поэтому период скрытого благополучия очень опасен.

При первых проявлениях недомогания после употребления грибов нужно обращаться за медпомощь, предупреждает Ларионов.

– Нужно помнить о том, что детям и беременным категорически запрещено употреблять грибы. Незрелость детского организма не позволяет переработать тяжелой белок. Конечно, нужно быть внимательными при сборе грибов. Это занятие успокаивает нервы, но не зная достоверно, съедобный перед вами гриб или нет, не стоит его класть в корзину. Нельзя собирать грибы в черте города и вдоль дорог. Самый опасный гриб нашего региона – это бледная поганка. В Волгоградской области в прошлом году умерли два человека в результате отравления этим грибом, – предупреждает заведующий Центром острых отравлений КБ №25.