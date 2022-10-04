В Волгограде проводили еще одну команду мобилизованных запасников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ЮВО, военнослужащие пройдут курс подготовки на полигонах и учебных центрах.

— Предусмотрена подготовка механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров БМП, танков и БТР, — пояснили в пресс-центре Южного военного округа.

Уточняется, что в завершении подготовки по программам боевого обучения военнослужащие пройдут боевое слаживание. Будут отработаны тактические действия в составе взводов, рот и батальонов.

Ранее информагентство сообщало об отправке первого эшелона с мобилизованными волгоградцами на полигоны ЮВО.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Даст Бог – скоро увидимся»: из Волгоградской области на полигоны ЮВО отправили первый эшелон с мобилизованными