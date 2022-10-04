Общество

В Волжском политехникуме открылась первая в регионе горная специальность

Общество 04.10.2022 10:38
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04.10.2022 10:38



В Волжском политехническом техникуме открыта новая специальность. Теперь молодые волгоградцы будут изучать «Подземную разработку месторождений полезных ископаемых» на современном оборудовании и в новых кабинетах, созданных при участии «ЕвроХим-ВолгаКалия». 

«ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие компании «ЕвроХим», которое реализует на юге Волгоградской области масштабный проект по освоению Гремячинского месторождения калийных солей. Сейчас предприятие развивает мощности Гремячинского горно-обогатительного комбината по добыче и производству хлористого калия. 
Работа на таком предприятии требует от сотрудника высокой квалификации. Поэтому «ЕвроХим-ВолгаКалий» уделяет огромное внимание подготовке кадров и поддерживает сотрудничество с лучшими учебными заведениями страны.

Ранее в Волгоградской области учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, которые бы обучали профессиям горного профиля, не было. Открытие первой в регионе горной специальности стало итогом большой совместной работы в рамках концепции взаимодействия «Волжского политехнического техникума» и «ЕвроХим-ВолгаКалия».

На средства предприятия оснащены кабинет геологии и лаборатории. Первые знания по опорной специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» будущие горняки получат на новом оборудовании, в числе которого - программные комплексы с трехмерной анимацией, компьютеры, ленточный конвейер, макет автоматизации газовой защиты шахты и компьютеры с учебным программным обеспечением и другой инструментарий изучения горного дела.



Впереди у студентов не только новые открытия и увлекательное обучение, но и большие перспективы, ведь после получения специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» Гремячинский горно-обогатительный комбинат обеспечит молодым специалистам рабочие места с достойной оплатой труда, социальным пакетом и прекрасными возможностями дальнейшего профессионального роста и развития. 
 
- С большой уверенностью можно сказать, что в будущем наше сотрудничество будет плодотворным. Потому что учебное заведение получает оснащение, обучающую базу, студенты - возможность получить интересную и востребованную профессию, образование. А предприятие - прекрасно подготовленных специалистов, в которых нуждается наше производство, - поделился исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.


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