Общество 04.10.2022 10:38
0
04.10.2022 10:38
В Волжском политехническом техникуме открыта новая специальность. Теперь молодые волгоградцы будут изучать «Подземную разработку месторождений полезных ископаемых» на современном оборудовании и в новых кабинетах, созданных при участии «ЕвроХим-ВолгаКалия».
«ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие компании «ЕвроХим», которое реализует на юге Волгоградской области масштабный проект по освоению Гремячинского месторождения калийных солей. Сейчас предприятие развивает мощности Гремячинского горно-обогатительного комбината по добыче и производству хлористого калия.
Работа на таком предприятии требует от сотрудника высокой квалификации. Поэтому «ЕвроХим-ВолгаКалий» уделяет огромное внимание подготовке кадров и поддерживает сотрудничество с лучшими учебными заведениями страны.
Ранее в Волгоградской области учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, которые бы обучали профессиям горного профиля, не было. Открытие первой в регионе горной специальности стало итогом большой совместной работы в рамках концепции взаимодействия «Волжского политехнического техникума» и «ЕвроХим-ВолгаКалия».
На средства предприятия оснащены кабинет геологии и лаборатории. Первые знания по опорной специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» будущие горняки получат на новом оборудовании, в числе которого - программные комплексы с трехмерной анимацией, компьютеры, ленточный конвейер, макет автоматизации газовой защиты шахты и компьютеры с учебным программным обеспечением и другой инструментарий изучения горного дела.
Впереди у студентов не только новые открытия и увлекательное обучение, но и большие перспективы, ведь после получения специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» Гремячинский горно-обогатительный комбинат обеспечит молодым специалистам рабочие места с достойной оплатой труда, социальным пакетом и прекрасными возможностями дальнейшего профессионального роста и развития.
- С большой уверенностью можно сказать, что в будущем наше сотрудничество будет плодотворным. Потому что учебное заведение получает оснащение, обучающую базу, студенты - возможность получить интересную и востребованную профессию, образование. А предприятие - прекрасно подготовленных специалистов, в которых нуждается наше производство, - поделился исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.
В Волгоградской области вернулись домой 379 ошибочно мобилизованных04.10.2022 14:54
Общество 04.10.2022 14:54
«Призвали ошибочно»: хромого мужчину демобилизовали с полигона под Волгоградом04.10.2022 14:37
Общество 04.10.2022 14:37
В Волгограде креатив с эротикой в сети суши оценили в 150 тысяч рублей04.10.2022 14:30
Общество 04.10.2022 14:30
Наводчики и механики-водители: в Волгограде на обучение отправили еще одну команду мобилизованных04.10.2022 12:44
Общество 04.10.2022 12:44
Всего 78: коронавирус стремительно исчезает в Волгоградской области04.10.2022 12:08
Общество 04.10.2022 12:08
«Росгосстрах» продлил акцию с выгодой до 25% при страховании жилья04.10.2022 12:01
Общество 04.10.2022 12:01
Жителей Волгоградской области набирают онлайн для участия в СВО04.10.2022 12:00
Общество 04.10.2022 12:00
«Волгоградэнергосбыт» помогает решать проблемы потребителей в досудебном порядке04.10.2022 11:45
Общество 04.10.2022 11:45
Волгоградские пенсионеры посоревновались в финграмотности04.10.2022 11:41
Общество 04.10.2022 11:41
В Волгоградской области пик простуд пошел на спад04.10.2022 11:29
Общество 04.10.2022 11:29
Волгоградцы могут обжаловать частичную мобилизацию через «Госуслуги»04.10.2022 10:18
Общество 04.10.2022 10:18
Военные под Волгоградом обеспечили командиров спецсвязью04.10.2022 09:21
Общество 04.10.2022 09:21
Пара из Волгоградской области срочно поженилась перед мобилизацией отца двоих детей04.10.2022 09:02
Общество 04.10.2022 09:02
Подозрительное молоко волгоградского завода запретили поставлять в другие государства04.10.2022 08:32
Общество 04.10.2022 08:32
Бессонные ночи предрекли метеозависимым волгоградцам 4 и 5 октября03.10.2022 20:43
Общество 03.10.2022 20:43