Волгоградцев предупредили о проблемах при просмотре любимых сериалов

Общество 03.10.2022 20:17
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03.10.2022 20:17
Волгоградский филиал российской теле- и радиовещательной сети предупредил жителей региона о возможных перебоях с трансляцией теле- и радиосигнала. Сбои продлятся до 20 октября, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационное сообщение организации.
Перебои возможны в промежуток времени с 11:33 до 12:42 и затронут пакеты программ РТРС-1 и РТРС-2, входящие в состав цифрового телевидения. В качестве причины возможных перебоев специалисты называют влияние Солнца на работу передатчиков — солнечную интерференцию.
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