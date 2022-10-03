Волгоградцев предупредили о проблемах при просмотре любимых сериалов









Волгоградский филиал российской теле- и радиовещательной сети предупредил жителей региона о возможных перебоях с трансляцией теле- и радиосигнала. Сбои продлятся до 20 октября, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационное сообщение организации.





Перебои возможны в промежуток времени с 11:33 до 12:42 и затронут пакеты программ РТРС-1 и РТРС-2, входящие в состав цифрового телевидения. В качестве причины возможных перебоев специалисты называют влияние Солнца на работу передатчиков — солнечную интерференцию.