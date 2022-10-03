В Центральном районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» ведут работы по замене участка сетей в районе дома № 43 по улице Советской. Как сообщает ИА «Высота 102», рабочие вырыли котлован.

— В преддверии отопительного сезона специалисты «Концессий теплоснабжения» выполняют работы по ремонту участка водопроводных сетей диаметром 500 миллиметров, — сообщили информагентству в пресс-службе компании. — На сегодняшний день уже завершена разработка котлована для замены участка ветхого трубопровода протяженностью шесть метров.

Уточняется, что в предыдущие годы, при реконструкции сетей по улице Советской замена данного фрагмента трубы не производилась. Полную перекладку трубопровода выполнили на участке от дома № 7 по улице 7-й Гвардейской до установленной на постамент танковой башни у училища олимпийского резерва.

Днем ранее в пресс-службе организации пояснили, что «на локальном участке трубопровода диаметром 500 миллиметров напротив дома № 43 по улице Советской произошло технологическое нарушение» и «для производства работ и обеспечения доступа тяжелой спецтехники временно ограничено движение на проезжей части улицы Советской в границах улиц Наумова и Пражской».

Также в компании отметили, что на время проведения восстановительных работ была приостановлена подача воды к дому № 51а по улице Чуйкова и ВолгГТУ.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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