Общество 01.10.2022 13:37
0
01.10.2022 13:37
Сегодня, 1 октября, на Мамаевом кургане в Волгограде приняли присягу 254 первокурсника Волгоградской академии МВД России. Еще 271 курсант получили специальные звания среднего начальствующего состава – «младший лейтенант полиции», сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В торжественной церемонии приняли участие руководство ГУ МВД России по Волгоградской области и Волгоградской академии МВД России, ветераны органов внутренних дел, родные и близкие молодых полицейских.
Мероприятие началось под звуки оркестра и внесения государственного Флага РФ.
- Произнося слова клятвы, полицейские пообещали с честью выполнять свой служебный долг и, не щадя сил, бороться с преступностью, - сообщили в главке.
По поручению начальника ГУ МВД РФ по Волгоградской области Дмитрия Вельможко курсантов и слушателей поздравил его заместитель полковник внутренней службы Вадим Леншин. Он пожелал молодым офицерам быть примером для своих коллег и с гордостью нести звание сотрудника органов внутренних дел России.
По завершении обучения принявшие сегодня присягу слушатели получат звание «лейтенант полиции», после чего будут направлены в органы МВД для службы в качестве следователей, оперативных сотрудников и экспертов-криминалистов.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Новый лес выращивают в Волгоградской области01.10.2022 12:42
Общество 01.10.2022 12:42
Осенний призыв в Волгоградской области начнется на месяц позже01.10.2022 12:05
Общество 01.10.2022 12:05
В Волгоградской области назвали сроки начисления выплат мобилизованным01.10.2022 08:36
Общество 01.10.2022 08:36
Под Волгоградом фермер вырастил гигантскую тыкву весом в 217 кг30.09.2022 21:49
Общество 30.09.2022 21:49
Волгоградская область стала антилидером по оттоку населения в ЮФО30.09.2022 21:17
Общество 30.09.2022 21:17
«На этих людей наплевал весь мир»: волгоградцы — о присоединении к России новых территорий30.09.2022 20:02
Общество 30.09.2022 20:02
В Волжском открыли горячую линию для помощи семьям мобилизованных30.09.2022 19:32
Общество 30.09.2022 19:32
Из военной части в Волгограде отправили домой ошибочно мобилизованного 59-летнего фермера30.09.2022 18:09
Общество 30.09.2022 18:09
Военком Летунов увидел быт мобилизованных волгоградцев на Прудбое30.09.2022 18:04
Общество 30.09.2022 18:04
Роспотребнадзор перечислил обязательные прививки для волгоградцев30.09.2022 16:47
Общество 30.09.2022 16:47
Несколько сотен волгоградцев собрались на митинг-концерт в центре города30.09.2022 15:37
Общество 30.09.2022 15:37
Волгоградцам перечислили основания для отсрочки от мобилизации30.09.2022 14:35
Общество 30.09.2022 14:35
Волгоградские ученые отправятся на Донбасс, чтобы помочь раненым и больным детям30.09.2022 13:45
Общество 30.09.2022 13:45
Жителям Волгограда и области сообщили, с какими ВУС мобилизуют в первую очередь30.09.2022 13:23
Общество 30.09.2022 13:23
В 2022 году сотрудники Сбера помогли вернуть домой 133 потерявшихся человека30.09.2022 12:45
Общество 30.09.2022 12:45