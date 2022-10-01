







Сегодня, 1 октября, на Мамаевом кургане в Волгограде приняли присягу 254 первокурсника Волгоградской академии МВД России. Еще 271 курсант получили специальные звания среднего начальствующего состава – «младший лейтенант полиции», сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.













В торжественной церемонии приняли участие руководство ГУ МВД России по Волгоградской области и Волгоградской академии МВД России, ветераны органов внутренних дел, родные и близкие молодых полицейских.













Мероприятие началось под звуки оркестра и внесения государственного Флага РФ.

- Произнося слова клятвы, полицейские пообещали с честью выполнять свой служебный долг и, не щадя сил, бороться с преступностью, - сообщили в главке.













По поручению начальника ГУ МВД РФ по Волгоградской области Дмитрия Вельможко курсантов и слушателей поздравил его заместитель полковник внутренней службы Вадим Леншин. Он пожелал молодым офицерам быть примером для своих коллег и с гордостью нести звание сотрудника органов внутренних дел России.













По завершении обучения принявшие сегодня присягу слушатели получат звание «лейтенант полиции», после чего будут направлены в органы МВД для службы в качестве следователей, оперативных сотрудников и экспертов-криминалистов.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



