Под Волгоградом 30 сентября ограничат движение через ж/д переезд

Общество 30.09.2022 07:54
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30.09.2022 07:54
Движение через железнодорожный переезд в Городищенском районе Волгоградской области будет временно ограничено 30 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, из-за ремонтных работ ограничения начнут действовать с 10:00 и продлятся до 17:00 на 7 км перегона Гумрак - Орловка (вблизи поселка Аэропорт).
Для пропуска транспорта предусмотрено поочередное закрытие полос.
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