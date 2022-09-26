Под Волгоградом приняли в строй молодых лейтенантов

Общество 26.09.2022 09:31
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26.09.2022 09:31
Сбор с молодыми лейтенантами - выпускниками высших военно-учебных заведений Минобороны РФ прошел на базе мотострелкового соединения в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, молодые лейтенанты сразу после прибытия в войска проходят учебные сборы по вводу в строй.
- Данные мероприятия проводятся с целью доподготовки лейтенантов методике организации различных мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности с учетом специфики региона прохождения военной службы, - пояснили в ведомстве.
В ходе сборов также оценивается уровень профессионально-должностной подготовки каждого офицера и их способность по решению задач в рамках военно-учетной специальности.
В частности, офицеры сдают зачеты и нормативы по тактической, огневой подготовке, вождению боевых машин, колёсной, гусеничной и специальной техники, а также по профильной подготовке для специалистов родов войск.
К сборам привлекались молодые офицеры различных специальностей – ракетчики, артиллеристы, танкисты, командиры мотострелковых взводов, офицеры служб по защите государственной тайны, военные медики, офицеры связи, заместители командиров подразделений по военно-политической работе.
- Свой опыт лейтенантам передавали боевые офицеры – ветераны боевых действий и участники специальной военной операции, - рассказали в пресс-службе округа.
Ввод в строй молодых лейтенантов проводится дифференцированно в несколько этапов с учетом уровня их специальной и общевойсковой подготовки под руководством командиров соединений и воинских частей. За каждым прибывшим выпускником закреплены офицеры-наставники, которые помогут к концу первого года службы повысить свою классную квалификацию.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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