Под Волгоградом приняли в строй молодых лейтенантов









Сбор с молодыми лейтенантами - выпускниками высших военно-учебных заведений Минобороны РФ прошел на базе мотострелкового соединения в Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, молодые лейтенанты сразу после прибытия в войска проходят учебные сборы по вводу в строй.

- Данные мероприятия проводятся с целью доподготовки лейтенантов методике организации различных мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности с учетом специфики региона прохождения военной службы, - пояснили в ведомстве.

В ходе сборов также оценивается уровень профессионально-должностной подготовки каждого офицера и их способность по решению задач в рамках военно-учетной специальности.

В частности, офицеры сдают зачеты и нормативы по тактической, огневой подготовке, вождению боевых машин, колёсной, гусеничной и специальной техники, а также по профильной подготовке для специалистов родов войск.

К сборам привлекались молодые офицеры различных специальностей – ракетчики, артиллеристы, танкисты, командиры мотострелковых взводов, офицеры служб по защите государственной тайны, военные медики, офицеры связи, заместители командиров подразделений по военно-политической работе.

- Свой опыт лейтенантам передавали боевые офицеры – ветераны боевых действий и участники специальной военной операции, - рассказали в пресс-службе округа.

Ввод в строй молодых лейтенантов проводится дифференцированно в несколько этапов с учетом уровня их специальной и общевойсковой подготовки под руководством командиров соединений и воинских частей. За каждым прибывшим выпускником закреплены офицеры-наставники, которые помогут к концу первого года службы повысить свою классную квалификацию.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



