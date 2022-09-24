Минтруда РФ: рабочие места мобилизованных граждан сохранятся

Однако министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уже ответил на волнующие россиян вопросы.
Уволят ли работников в случае их мобилизации?
Нет. Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником.
Что будет с трудовым договором?
Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы.
После окончания службы можно будет вернуться на ту же должность?
Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.
Смогут ли работодатели нанимать временных сотрудников в этот период?
Да. На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.
Каких работников касаются новые правила?
Постановление распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года.