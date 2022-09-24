Минтруда РФ: рабочие места мобилизованных граждан сохранятся









Принято постановление Правительства о защите рабочих мест для мобилизованных граждан. В ближайшее время оно будет опубликовано, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабмина.

Однако министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уже ответил на волнующие россиян вопросы.Нет. Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником.Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы.Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.Да. На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.Постановление распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года.