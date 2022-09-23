Приложение «Яндекс.Такси» перестало работать в Волгограде

Общество 23.09.2022 17:19
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23.09.2022 17:19
Сегодня, 23 сентября, в Волгограде перестало работать мобильное приложение «Яндекс.Такси», сообщает ИА «Высота 102». Пользователи жалуются, что не могут вызвать машину. Сервис выдает ошибку, что отсутствует подключение к Интернету. Со второй попытки можно выстроить маршрут, но вызвать машину все равно не получается.
На экране появляется сообщение, что не удалось вызвать такси и сервис предлагает повторно заказать машину через 1 минуту. Однако и эта попытка оборачивается неудачей.
- По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобного не повторилось, - прокомментировали ИА «Высота 102» ситуацию в компании «Яндекс.Такси».
Фото: скриншот с приложения «Яндекс.Такси»
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