Приложение «Яндекс.Такси» перестало работать в Волгограде









Сегодня, 23 сентября, в Волгограде перестало работать мобильное приложение «Яндекс.Такси», сообщает ИА «Высота 102». Пользователи жалуются, что не могут вызвать машину. Сервис выдает ошибку, что отсутствует подключение к Интернету. Со второй попытки можно выстроить маршрут, но вызвать машину все равно не получается.

На экране появляется сообщение, что не удалось вызвать такси и сервис предлагает повторно заказать машину через 1 минуту. Однако и эта попытка оборачивается неудачей.

- По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобного не повторилось, - прокомментировали ИА «Высота 102» ситуацию в компании «Яндекс.Такси».

Фото: скриншот с приложения «Яндекс.Такси»



