Общество

Приложение «Яндекс.Такси» перестало работать в Волгограде

Общество 23.09.2022 17:19
0
23.09.2022 17:19



Сегодня, 23 сентября, в Волгограде перестало работать мобильное приложение «Яндекс.Такси», сообщает ИА «Высота 102». Пользователи жалуются, что не могут вызвать машину. Сервис выдает ошибку, что отсутствует подключение к Интернету. Со второй попытки можно выстроить маршрут, но вызвать машину все равно не получается. 
На экране появляется сообщение, что не удалось вызвать такси и сервис предлагает повторно заказать машину через 1 минуту. Однако и эта попытка оборачивается неудачей.
- По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобного не повторилось, - прокомментировали ИА «Высота 102» ситуацию в компании «Яндекс.Такси».
Фото: скриншот с приложения «Яндекс.Такси»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.09.2022 21:05
Общество 23.09.2022 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 19:52
Общество 23.09.2022 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 19:10
Общество 23.09.2022 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 18:55
Общество 23.09.2022 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 17:32
Общество 23.09.2022 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 16:57
Общество 23.09.2022 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 16:31
Общество 23.09.2022 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.09.2022 14:25
Общество 23.09.2022 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 12:52
Общество 23.09.2022 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 12:38
Общество 23.09.2022 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 12:06
Общество 23.09.2022 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 11:03
Общество 23.09.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 10:29
Общество 23.09.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 10:14
Общество 23.09.2022 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 09:26
Общество 23.09.2022 09:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:05
Два сотрудника банка в Волжском оставили без денег телефонных мошенниковСмотреть фотографии
20:26
Переезд на западе Волгограда перекроют на 4 дня и изменят схему движения транспортаСмотреть фотографии
20:15
Тарифы на ЖКХ поднимут с 1 декабря и оставят без изменений до лета 2024-гоСмотреть фотографии
19:52
Студенты показали 433-летнюю историю Волгограда в 80-метровом граффитиСмотреть фотографии
19:10
«Выжили, потому что русские»: в Волгограде прошел митинг в поддержку референдумовСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
Эксперты: кибермошенники атаковали желающих откосить от мобилизации россиянСмотреть фотографии
17:57
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для мобилизованныхСмотреть фотографии
17:32
Домой можно не торопиться: в центре Волгограда на дорогах замерло движениеСмотреть фотографии
17:19
Приложение «Яндекс.Такси» перестало работать в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:57
С погибшим на Украине Алексеем Нагиным простятся в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
16:31
Массовая рассылка уведомлений от налоговой началась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:36
Первую группу участников междугородней сети подпольных казино осудят в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:27
«Россия своих не бросает»: сотни волгоградцев пришли на митинг в поддержку референдума в ЛДНРСмотреть фотографии
14:48
Минобороны РФ сообщило, кто избежит частичной мобилизацииСмотреть фотографии
14:25
Жители республик Донбасса проголосуют о вхождении в состав РФ в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:51
Появилось видео момента поджога здания администрации КамышинаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
ФСБ обнаружила тайник боеприпасов и оружия в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде пытались сжечь райком КПРФСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области дело о напичканной наркотиками BMW передали в судСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде закрыли на ремонт лестницу от музтеатра до набережнойСмотреть фотографии
12:31
«Что панихиду бить? Я своему руководству доверяю»: волгоградские офицеры съезжаются к военкоматамСмотреть фотографии
12:06
Электричку Волгоград - Волжский пустят 25 сентября из-за футболаСмотреть фотографии
11:34
«Здесь скорая и полиция»: в Волгограде оперативные службы окружили троллейбусСмотреть фотографии
11:03
Андрей Бочаров встретился с военкомами Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
Первые четыре депутата Госдумы попросились на Донбасс для участия в СВОСмотреть фотографии
10:29
Гвардии старший сержант Константин Тер-Мкртчян из Камышина погиб в ходе СВОСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде неожиданно перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
09:31
В здание администрации Камышина неизвестные метнули зажигательную смесьСмотреть фотографии
09:26
В центре Волгограда перекроют Аллею ГероевСмотреть фотографии
09:14
Под Волгоградом разведчики готовятся прыгать с парашютомСмотреть фотографии
 